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“Кто сказал, что яд на полях это нормально”: зоозащитник призвал Госпродпотребслужбу и экоинспекцию взять ответственность за массовую гибель птиц

“Кто сказал, что яд на полях это нормально”: зоозащитник призвал Госпродпотребслужбу и экоинспекцию взять ответственность за массовую гибель птиц

Киев  •  УНН

 • 9441 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Любой яд на полях, для грызунов он или нет, смертельно опасен для людей. Сегодня возле херсонского заповедника “Аскания - Нова” умирают “краснокнижные” птицы, а завтра не исключено, что отравятся дети. Об этом в комментарии УНН заявил зоозащитник Александр Тодорчук.

Цитата

“Когда мы говорим, что яд для грызунов – это нормально, то это, в принципе, странная формулировка. Это яд, смертельный яд. Нам нужно понимать, что если на поле этот яд съесть мышь, птица или ребенок – в зависимости от дозы они все могут умереть. Не существует специального яда”, - говорит зоозащитник.

Детали

В Украине практически отсутствует какое-либо регулирование продажи и оборота ядов, и что главное – контроля за ними и фермерами, продолжил он.

“Как бы грустно это не звучало, но, к сожалению, птицы – единственные, кто на себе “проверяют” эти поля, поэтому пока органы власти не возьмутся за свою работу это будет продолжаться регулярно. Если Госпродпотребслужба, Госэкоинспекция говорят, что есть яды, которые разрешены к употреблению, то они должны нести ответственность и за смерти от этих ядов редчайших птиц и потенциально, не дай Бог, людей.

Вопрос их ответственности – пусть объясняют, почему это вообще позволено. Такого быть не должно. Доступ к ядам – это вообще ужасная история, уже не говоря о том, что это методы “пещерного века”. Поэтому вопрос к ним: кто должен нести ответственность за уничтожение фауны и возможную угрозу людям и кто позволяет эти яды? Те, кто закрывает на это глаза и те, кто ничего не делает в правоохранительных органах – тоже несут ответственность. Все эти органы украинцы содержат за свой счет”, - подчеркнул зоозащитник.

С начала года на полях Украины отравилось более 1500 птиц

В январе 2021 года стало известно, что на территории заповедника “Аскания-Нова” массово погибли журавли и другие “краснокнижные” птицы. Вероятная версия произошедшего – отравленное зерно, разбросанное фермерами по полям для борьбы с грызунами. В конце февраля директор заповедника сообщил в правоохранительные органы о новых случаях гибели птицы. Но с того времени по сейчас массовая гибель птицы в зоне заповедника не прекратилась.

Реакция Госпродпотребслужбы

Пока глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая отчитывалась о проведенных ее ведомством мероприятиях, вчера 17 марта стало известно об очередной массовой гибели птицы. Сколько это будет продолжаться – неизвестно. Директор заповедника считает инцидент международного масштаба – вскоре через заповедник будут лететь перелетные птицы и сколько их погибнет – страшно представить.

Магалецкая тем временем переводит вину на парламент, мол, в Украине несовершенное законодательство в части регулирования оборота ядов и необходимо усиливать ответственность.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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