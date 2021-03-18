"Хто сказав, що отрута на полях це нормально": зоозахисник закликав Держпродспоживслужбу та екоінспекцію взяти відповідальність за масову загибель птахів

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"Коли ми говоримо, що отрута для гризунів - це нормально, то це, в принципі, дивне формулювання. Це отрута, смертельна отрута. Нам потрібно розуміти, що якщо на полі цю отруту з'їсть миша, птах або дитина - в залежності від дози вони всі можуть померти. Не існує спеціальної отрути", - говорить зоозахисник.

Деталі

В Україні практично відсутнє будь-яке регулювання продажу і обороту отрут, і що головне - контролю за ними і фермерами, продовжив він.

"Як би сумно це не звучало, але, на жаль, птахи - єдині, хто на собі "перевіря" ці поля, тому поки органи влади не візьмуться за свою роботу це триватиме регулярно. Якщо Держпродспоживслужба, Держекоінспекція кажуть, що є отрути, які дозволені до вживання, то вони повинні нести відповідальність і за смерті від цих отрут рідкісних птахів і потенційно, не дай Бог, людей.

Питання їх відповідальності - нехай пояснюють, чому це взагалі дозволено. Такого бути не повинно. Доступ до отрут - це взагалі жахлива історія, вже не кажучи про те, що це методи "печерного віку". Тому питання до них: хто повинен нести відповідальність за знищення фауни і можливу загрозу людям і хто дозволяє ці отрути? Ті, хто закриває на це очі і ті, хто нічого не робить в правоохоронних органах - теж несуть відповідальність. Всі ці органи українці утримують за свій рахунок", - наголосив зоозахисник.

З початку року на полях України отруїлося понад 1500 птахів

У січні 2021 року стало відомо, що на території заповідника "Асканія-Нова" масово загинули журавлі та інші "червонокнижні" птахи. Ймовірна версія події - отруєне зерно, розкидане фермерами по полях для боротьби з гризунами. В кінці лютого директор заповідника повідомив в правоохоронні органи про нові випадки загибелі птахів. Але з того часу і до нині масова загибель птиці в зоні заповідника не припинилася.

Реакція Держпродспоживслужби

Поки глава Держпродспоживслужби Владислава Магалецька звітувала про проведені її відомством заходи, вчора 17 березня стало відомо про чергову масову загибель птахів. Скільки це триватиме - невідомо. Директор заповідника вважає інцидент міжнародного масштабу - незабаром через заповідник летітимуть перелітні птахи і скільки їх загине - страшно уявити.

Магалецька тим часом переводить вину на парламент, мовляв, в Україні недосконале законодавство в частині регулювання обороту отрут і необхідно посилювати відповідальність.