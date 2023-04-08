Хотели сделать селфи и оказались в 20 метрах от берега на металлическом понтоне: в Ровенской области спасали двух девушек

Детали

В пгт Млинов Дубенского района на местном пляже примерно в 20 метрах от берега посреди реки Иква на металлическом понтоне оказались две девочки.

С помощью спасательной лодки сотрудники ГСЧС добрались до понтона, сняли с него детей и доставили их к берегу.

Обеим спасенным девочкам 2012 года рождения медицинская помощь не понадобилась. Детей забрали домой родители.

Как удалось впоследствии выяснить, дети гуляли на берегу реки и решили сделать селфи на понтоне. В один момент металлический понтом отсоединился от берега и поплыл по течению реки.

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