Хотели сделать селфи и оказались в 20 метрах от берега на металлическом понтоне: в Ровенской области спасали двух девушек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. На Ровенщине спасали двух детей на металлическом понтоне, который оторвался от берега реки, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В пгт Млинов Дубенского района на местном пляже примерно в 20 метрах от берега посреди реки Иква на металлическом понтоне оказались две девочки.
С помощью спасательной лодки сотрудники ГСЧС добрались до понтона, сняли с него детей и доставили их к берегу.
Обеим спасенным девочкам 2012 года рождения медицинская помощь не понадобилась. Детей забрали домой родители.
Как удалось впоследствии выяснить, дети гуляли на берегу реки и решили сделать селфи на понтоне. В один момент металлический понтом отсоединился от берега и поплыл по течению реки.
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