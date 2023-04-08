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Хотіли зробити селфі і опинились за 20 метрів від берега на металевому понтоні: на Рівненщині рятували двох дівчат

Хотіли зробити селфі і опинились за 20 метрів від берега на металевому понтоні: на Рівненщині рятували двох дівчат

Київ • УНН

 • 976961 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Рівненщині рятували двох дітей на металевому понтоні, що відірвався від берега річки, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

У смт Млинів Дубенського району на місцевому пляжі приблизно за 20 метрів від берега посеред річки Іква на металевому понтоні опинились двоє дівчаток.

За допомогою рятувального човна співробітники ДСНС дісталися понтону, зняли з нього дітей та доставили їх до берега.
Обом врятованим дівчаткам 2012 року народження медична допомога не знадобилася. Дітей забрали додому батьки.

Як вдалося згодом з’ясувати, діти гуляли на березі річки та вирішили зробити селфі на понтоні. В один момент металевий понтом від’єднався від берега та поплив за течією річки.

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