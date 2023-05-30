Хорватия выступила за отмену ограничения экспорта украинской сельхозпродукции в Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Министр сельского хозяйства Хорватии Мария Вучкович высказалась за необходимость поиска решения, чтобы украинские фермеры могли работать и экспортировать зерно столько, сколько необходимо. Об этом она заявила во время онлайн встречи с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским, сообщает пресс-служба Минагрополитики, пишет УНН.
Детали
Министры обсудили ситуацию относительно ограничений экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Европу. Мария Вучкович выразила полную поддержку Украине и заявила, что ограничения на экспорт аграрной продукции в Европу не должны быть продолжены.
Ранее
Хорватия была одним из подписантов обращения к Еврокомиссии от профильных министров 14 стран ЕС. В письме они выразили обеспокоенность введением временного запрета на импорт агропродукции из Украины в пять государств ЕС и призвали Еврокомиссию объяснить такое решение.
Контекст
2 мая Европейская комиссия объявила о введении "исключительных и временных" мер против импорта из Украины, которые ограничивают поступление сельскохозяйственных товаров украинского производства в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.
Ранее эти пять стран обратились к Еврокомиссии с подобной просьбой. Они утверждают, что "чрезмерный" украинский экспорт влияет на ситуацию на рынке, приводит к падению цен и затрагивает интересы фермеров в соседних с Украиной государствах ЕС.
Ограничения касаются четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника и будут действовать до 5 июня 2023 года.