Хорватия выступила за отмену ограничения экспорта украинской сельхозпродукции в Европу

Детали

Министры обсудили ситуацию относительно ограничений экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Европу. Мария Вучкович выразила полную поддержку Украине и заявила, что ограничения на экспорт аграрной продукции в Европу не должны быть продолжены.

Ранее

Хорватия была одним из подписантов обращения к Еврокомиссии от профильных министров 14 стран ЕС. В письме они выразили обеспокоенность введением временного запрета на импорт агропродукции из Украины в пять государств ЕС и призвали Еврокомиссию объяснить такое решение.

Контекст

2 мая Европейская комиссия объявила о введении "исключительных и временных" мер против импорта из Украины, которые ограничивают поступление сельскохозяйственных товаров украинского производства в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Ранее эти пять стран обратились к Еврокомиссии с подобной просьбой. Они утверждают, что "чрезмерный" украинский экспорт влияет на ситуацию на рынке, приводит к падению цен и затрагивает интересы фермеров в соседних с Украиной государствах ЕС.

Ограничения касаются четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника и будут действовать до 5 июня 2023 года.