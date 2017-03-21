Хоккеисты "Эдмонтона" одержали четвертую победу подряд
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. "Эдмонтон Ойлерз" выиграл в четвертый раз подряд, победив на собственной арене "Лос-Анджелес Кингс" - 2:0, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Голами в матче отличились Патрик Марун и Лучич, а Коннор Макдэвид сделал две передачи и снова вырвался на первое место в споре бомбардиров. Капитан "Ойлерз" с 82 очками на два балла опередил Сидни Кросби.
Примечательно, что вратарь "Ойлерз" Кем Тальбо второй раз подряд сыграл на "ноль", сделав 35 сейвов.
Таким образом "Эдмонтон" сравнялся с "Анахайм" на 4-5 местах Западной конференции.
Отметим, что "Лос-Анджелес" потерпел четвертое поражение в пяти матчах и на шесть очков отстает от "Сент-Луиса" в борьбе за попадание в плей-офф, при этом у "Блюз" есть игра в запасе.
Результаты вторых матчей:
"Детройт Ред Уингз" - "Баффало Сейбрз" - 1:2;
"Нэшвилл Предаторс" - "Аризона Койотис" - 3:1;
"Торонто Мэйпл Лифс" - "Бостон Брюинз" - 4:2;
"Даллас Старс" - "Сан-Хосе Шаркс" - 1:0.
Как сообщал УНН, ХК "Вашингтон" стал первым участником плей-офф НХЛ.