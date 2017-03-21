Хоккеисты "Эдмонтона" одержали четвертую победу подряд

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107015 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122417 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181562 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132437 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126223 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118381 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106580 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107603 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103929 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Хоккеисты "Эдмонтона" одержали четвертую победу подряд

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КИЕВ. 21 марта. УНН. "Эдмонтон Ойлерз" выиграл в четвертый раз подряд, победив на собственной арене "Лос-Анджелес Кингс" - 2:0, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Голами в матче отличились Патрик Марун и Лучич, а Коннор Макдэвид сделал две передачи и снова вырвался на первое место в споре бомбардиров. Капитан "Ойлерз" с 82 очками на два балла опередил Сидни Кросби.

Примечательно, что вратарь "Ойлерз" Кем Тальбо второй раз подряд сыграл на "ноль", сделав 35 сейвов.

Таким образом "Эдмонтон" сравнялся с "Анахайм" на 4-5 местах Западной конференции.

Отметим, что "Лос-Анджелес" потерпел четвертое поражение в пяти матчах и на шесть очков отстает от "Сент-Луиса" в борьбе за попадание в плей-офф, при этом у "Блюз" есть игра в запасе.

Результаты вторых матчей:

"Детройт Ред Уингз" - "Баффало Сейбрз" - 1:2;

"Нэшвилл Предаторс" - "Аризона Койотис" - 3:1;

"Торонто Мэйпл Лифс" - "Бостон Брюинз" - 4:2;

"Даллас Старс" - "Сан-Хосе Шаркс" - 1:0.

Как сообщал УНН, ХК "Вашингтон" стал первым участником плей-офф НХЛ.

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