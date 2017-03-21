Хокеїсти "Едмонтона" здобули четверту перемогу підряд
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. "Едмонтон Ойлерс" виграв в четвертий раз поспіль, перемігши на власній арені "Лос-Анджелес Кінгс" – 2:0, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Голами у матчі відзначилися Патрік Марун і Мілан Лучич, а Коннор Макдевід зробив дві передачі і знову вирвався на перше місце в суперечці бомбардирів. Капітан "Ойлерс" з 82 очками на два бали випередив Сідні Кросбі.
Примітно, що воротар "Ойлерс" Кем Тальбо вдруге поспіль зіграв на "нуль", зробивши 35 сейвів.
Таким чином "Едмонтон" зрівнявся з "Анахаймом" на 4-5 місцях Західної конференції.
Відзначимо, що "Лос-Анджелес" зазнав четвертої поразки в п'яти матчах і на шість очок відстає від "Сент-Луїса" в боротьбі за потрапляння в плей-офф, при цьому у "Блюз" є гра в запасі.
Результати других поєдинків:
"Детройт Ред Вінгс" - "Баффало Сейбрс" - 1:2;
"Нешвілл Предаторс" - "Арізона Койотіс" - 3:1;
"Торонто Мейпл Ліфс" - "Бостон Брюїнс" - 4:2;
"Даллас Старс" - "Сан-Хосе Шаркс" - 1:0.
Як повдіомляв УНН, ХК "Вашингтон" став першим учасником плей-офф НХЛ.