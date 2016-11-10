Хоккеисты "Чикаго Блэкхокс" одержали седьмую подряд победу в НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. ХК "Чикаго Блэкхокс" на арене "Scottrade Center" в Сент-Луисе выиграл у хозяев льда "Сент-Луис Блюз" со счетом 2: 1, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Первым изменить цифры на табло сумел 37-летний словак Мариан Госса, однако канадский хоккеист "Блюз" Алекс Пьетранджело выровнял положение в игре. Победную шайбу в овертайме забросил Артемий Панарин.
"Мы часто бывали в подобных ситуациях. Была упорная борьба, но мы смогли взять два очка. Мы много пробовали. Очень большой вклад внес вратарь. Кроуфорд играл хорошо. Он нам раньше помогал побеждать и снова сделал это сегодня", - поделился впечатлениями от победы тренер "Чикаго" Джоэл Кенневилль.
Примечательно, что М.Госса забил свой шестой гол в семи поединках.
Стоит отметить, что прервалась 11-матчевая результативная серия центрфорварда "Блэкхокс" Артема Анисимова, который получил травму верхней части тела в концовке второго периода и не смог продолжить игру.
Напомним, что "Чикаго" одержал седьмую победу подряд впервые после того, как "Блэкхокс" удалось выиграть 12 матчей в прошлом сезоне (с 29 декабря 2015 года по 19 января 2016), и с 21 пунктом удерживает пальму первенства Западной конференции НХЛ. А "Сент-Луис" имеет 17 очков и разместился на 3-м ступени конференции Запад.
Добавим, что в других противостояниях "Оттава Сенаторз" на выезде вырвала победу в серии буллитов в "Баффало Сейбрс" 1: 2, а "Коламбус Блю Джетс" обыграли в овертайме "Анахайм Дакс" 3: 2.
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