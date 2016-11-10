Хокеїсти "Чикаго Блекхокс" здобули сьому підряд перемогу в НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. ХК "Чикаго Блекхокс" на арені "Scottrade Center" в Сент-Луїсі виграв у господарів льоду "Сент-Луїс Блюз" із рахунком 2:1, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Першим змінити цифри на табло зумів 37-річний словак Маріан Госса, проте канадський хокеїст "Блюз" Алекс Пьєтранджело вирівняв становище у грі. Переможну шайбу в овертаймі закинув Артемій Панарін.
"Ми часто бували в подібних ситуаціях. Була запекла боротьба, але ми змогли взяти два очка. Ми багато пробували. Дуже великий внесок вніс воротар. Кроуфорд грав добре. Він нам раніше допомагав перемагати і знову зробив це сьогодні", - поділився враженнями від перемоги тренер "Чикаго" Джоел Кенневілль.
Примітно, що М.Госса забив свій шостий гол у семи поєдинках.
Варто зазначити, що перервалася 11-матчева результативна серія центрфорварда "Блекхокс" Артема Анісімова, котрий отримав травму верхньої частини тіла в кінцівці другого періоду і не зміг продовжити гру.
Нагадаємо, що "Чикаго" здобув сьому перемогу поспіль вперше після того, як "Блекхокс" вдалося виграти 12 матчів в минулому сезоні (з 29 грудня 2015 року по 19 січня 2016), та з 21 пунктом втримує пальму першості Західної конференції НХЛ. Натомість "Сент-Луїс" має 17 очок і розмістився на 3-му щаблі конференції Захід.
Додамо, що в інших протистояннях "Оттава Сенаторс" на виїзді вирвала перемогу в серії булітів у "Баффало Сейбрс" 1:2, а "Коламбус Блю Джетс" обіграли в овертаймі "Анахайм Дакс" 3:2.
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