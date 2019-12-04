Хоакин Феникс стал человеком года по версии PETA

"Хоакин Феникс никогда не упускает возможности отвлечь внимание от себя и перенаправить ее на бедственное положение животных, а также подать хороший пример достойного веганской жизни", - говорится в заявлении PETA.

Феникс отказался от употребления мяса в трехлетнем возрасте и является одним из главных активистов и вегетарианцев Голливуда.

Недавно Хоакин выступил продюсером фильма The Animal People, в котором рассказывается о волонтерах, которые защищают животных. Кроме того, в этом году его можно было увидеть на рекламном баннере посреди Таймс-сквер в рамках кампании под названием "Мы все животные", где актер был изображен вместе с курицей. Таким образом, Феникс поддерживал законодательный запрет цирков, эксплуатирующих диких животных.

Хоакин поддержал ряд кампаний PETA, в частности, в рекламе "Жестокость мне не подходит".

Напомним, "Джокер" собрал миллиард долларов в мировом прокате.