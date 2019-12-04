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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Хоакин Феникс стал человеком года по версии PETA

Хоакин Феникс стал человеком года по версии PETA

Киев  •  УНН

 • 23071 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме "Джокер", признан "Человеком года" по версии американской организаций PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), занимающейся защитой животных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

"Хоакин Феникс никогда не упускает возможности отвлечь внимание от себя и перенаправить ее на бедственное положение животных, а также подать хороший пример достойного веганской жизни", - говорится в заявлении PETA.

Феникс отказался от употребления мяса в трехлетнем возрасте и является одним из главных активистов и вегетарианцев Голливуда.

Недавно Хоакин выступил продюсером фильма The Animal People, в котором рассказывается о волонтерах, которые защищают животных. Кроме того, в этом году его можно было увидеть на рекламном баннере посреди Таймс-сквер в рамках кампании под названием "Мы все животные", где актер был изображен вместе с курицей. Таким образом, Феникс поддерживал законодательный запрет цирков, эксплуатирующих диких животных.

Хоакин поддержал ряд кампаний PETA, в частности, в рекламе "Жестокость мне не подходит".

Напомним, "Джокер" собрал миллиард долларов в мировом прокате.

Украинские Национальные Новости

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