Хоакін Фенікс став людиною року за версією PETA

ukru
16:46 • 20503 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 47407 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 118105 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 110471 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 129698 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 127515 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127453 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171593 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268636 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262327 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
0.7 м/с
43 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 35670 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 76512 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 52790 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 97620 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 46396 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 2104 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 118105 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 129698 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 127515 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 112296 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 13304 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 12291 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 46396 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 76512 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 106306 перегляди
Актуальне
Хоакін Фенікс став людиною року за версією PETA

Хоакін Фенікс став людиною року за версією PETA

Київ • УНН

 • 23077 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Актор Хоакін Фенікс, який зіграв головну роль у фільмі "Джокер", визнаний "Людиною року" за версією американської організацій PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), що займається захистом тварин. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

"Хоакін Фенікс ніколи не упускає можливості відвернути увагу від себе і перенаправити її на тяжке становище тварин, а також подати чудовий приклад гідного веганского життя", - йдеться в заяві PETA.

Фенікс відмовився від вживання м'яса в трирічному віці і є одним з головних активістів і вегетаріанців Голлівуду.

Нещодавно Хоакін виступив продюсером фільму The Animal People, в якому розповідається про волонтерів, які захищають тварин. Крім того, в цьому році його можна було побачити на рекламному банері посеред Таймс-Сквер в рамках кампанії під назвою "Ми всі тварини", де актор був зображений разом з куркою. Таким чином, Фенікс підтримував законодавчу заборону цирків, які експлуатують диких тварин.

Хоакін підтримав низку кампаній PETA, зокрема, в рекламі "Жорстокість мені не підходить".

Нагадаємо, "Джокер" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.69
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,090.10
S&P 500
$5,659.39
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,021.61
Ethereum
$1,966.66