Хоакін Фенікс став людиною року за версією PETA
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Актор Хоакін Фенікс, який зіграв головну роль у фільмі "Джокер", визнаний "Людиною року" за версією американської організацій PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), що займається захистом тварин. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.
"Хоакін Фенікс ніколи не упускає можливості відвернути увагу від себе і перенаправити її на тяжке становище тварин, а також подати чудовий приклад гідного веганского життя", - йдеться в заяві PETA.
Фенікс відмовився від вживання м'яса в трирічному віці і є одним з головних активістів і вегетаріанців Голлівуду.
Нещодавно Хоакін виступив продюсером фільму The Animal People, в якому розповідається про волонтерів, які захищають тварин. Крім того, в цьому році його можна було побачити на рекламному банері посеред Таймс-Сквер в рамках кампанії під назвою "Ми всі тварини", де актор був зображений разом з куркою. Таким чином, Фенікс підтримував законодавчу заборону цирків, які експлуатують диких тварин.
Хоакін підтримав низку кампаній PETA, зокрема, в рекламі "Жорстокість мені не підходить".
Нагадаємо, "Джокер" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті.