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Хмельницкая область: в Нетешине ввели карантин в учебных заведениях

Киев  •  УНН

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В Нетешине из-за осложнения эпидситуации ввели карантин в учебных заведениях. Ученики гимназий и лицея переходят на дистанционное обучение, ограничено проведение массовых мероприятий.

В Нетешине Хмельницкой области ввели карантин в учебных заведениях из-за осложнения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в Исполнительном комитете Нетешинского городского совета, передает УНН.

"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в городе, согласно решению педагогического совета гимназии "Гармония", заведение с пятницы, 24 января, переведено на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении.

Кроме того, с понедельника, 27 января, до пятницы, 31 января, дистанционно будут учиться также ученики лицея, гимназий "Энергия", "Эрудит", учреждений внешкольного образования.

Также ограничено проведение культурно-массовых мероприятий, групповых занятий в учреждениях культуры.

Более 100 тысяч украинцев заболели ОРВИ, гриппом и COVID-19 за неделю: где превышен эпидемпорог15.01.25, 14:53 • 31459 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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