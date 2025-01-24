Хмельницкая область: в Нетешине ввели карантин в учебных заведениях
Киев • УНН
В Нетешине из-за осложнения эпидситуации ввели карантин в учебных заведениях. Ученики гимназий и лицея переходят на дистанционное обучение, ограничено проведение массовых мероприятий.
В Нетешине Хмельницкой области ввели карантин в учебных заведениях из-за осложнения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в Исполнительном комитете Нетешинского городского совета, передает УНН.
"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в городе, согласно решению педагогического совета гимназии "Гармония", заведение с пятницы, 24 января, переведено на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении.
Кроме того, с понедельника, 27 января, до пятницы, 31 января, дистанционно будут учиться также ученики лицея, гимназий "Энергия", "Эрудит", учреждений внешкольного образования.
Также ограничено проведение культурно-массовых мероприятий, групповых занятий в учреждениях культуры.
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