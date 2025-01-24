Хмельниччина: у Нетішині запровадили карантин у навчальних закладах

У Нетішині, що на Хмельниччині, запровадили карантин у навчальних закладах через ускладнення епідеміологічної ситуації. Про це повідомили у Виконавчому комітеті Нетішинської міської ради, передає УНН.

"У зв'язку з ускладненням епідеміологічної ситуації в місті, відповідно до рішення педагогічної ради гімназії "Гармонія", заклад від п'ятниці, 24 січня, переведений на дистанційну форму навчання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, від понеділка, 27 січня, до п'ятниці, 31січня, дистанційно навчатимуться також учні ліцею, гімназій "Енергія", "Ерудит", закладів позашкільної освіти.

Також обмежено проведення культурно-масових заходів, групових занять у закладах культури.

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