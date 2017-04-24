Мальчик в Краматорске нашел 14 гранат

По информации правоохранителей, субботним вечером в Краматорский отдел полиции позвонила женщина, которая сообщила, что ее 7-летний сын, гуляя вместе с друзьями, в углу двора школы № 3 вблизи забора нашел в коробке предметы, похожие на гранаты. К счастью, ребенок знал, какую опасность могут представлять боеприпасы, и сразу рассказала о находке матери.

“На место происшествия мгновенно выехали правоохранители и оцепили территорию. В коробке находилось 7 гранат РГД-5 и 7 гранат Ф-1. В боевых боеприпасов были изъяты запали, однако они находились рядом. Саперы вывезли опасные находки для последующего уничтожения ”, -рассказала в полиции.

Сегодня СШ № 3 посетил заместитель начальника Краматорского ОП Андрей Друмов, чтобы поощрить Ивана Калинина, смелого первоклассника.

Заместитель начальника Краматорского отдела полиции А.Друмов вручил первокласснику Ивану, почетную грамоту и памятный подарок за правильные действия при обнаружении взрывоопасных предметов, которые могли обернуться трагедией.

“Это был мой долг. Когда мы нашли гранаты, мой друг не поверил, что это именно боевые снаряды. „Это картофель“, — говорил он. Но я сразу понял, насколько может быть опасна находка и сказал ни в коем случае их не трогать, побежал к маме и все рассказал ”, - рассказывает мальчик.

Провоохоронци отметили, что с начала боевых действий в Донецкой обл. в результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами погибли 4 ребенка, еще 13 травмированы. В этом году в Угледаре, играя с гранатой, погиб 12-летний мальчик. А недавно в Красногоровке 2 детей попали в больницу с ожогами — подожгли охотничий порох, который нашли в доме.

Напомним, 22 апреля гранату бросили в магазин на Закарпатье .