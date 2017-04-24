Мальчик в Краматорске нашел 14 гранат

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22778 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84700 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143174 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111859 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113501 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110591 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102822 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106544 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103193 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Мальчик в Краматорске нашел 14 гранат

Мальчик в Краматорске нашел 14 гранат

Киев  •  УНН

 • 12620 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Мальчик 7 лет, в Краматорске, нашел 14 гранат и сообщил о находке родителям, которые обратились в полицию. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.

По информации правоохранителей, субботним вечером в Краматорский отдел полиции позвонила женщина, которая сообщила, что ее 7-летний сын, гуляя вместе с друзьями, в углу двора школы № 3 вблизи забора нашел в коробке предметы, похожие на гранаты. К счастью, ребенок знал, какую опасность могут представлять боеприпасы, и сразу рассказала о находке матери.

“На место происшествия мгновенно выехали правоохранители и оцепили территорию. В коробке находилось 7 гранат РГД-5 и 7 гранат Ф-1. В боевых боеприпасов были изъяты запали, однако они находились рядом. Саперы вывезли опасные находки для последующего уничтожения ”, -рассказала в полиции.

Сегодня СШ № 3 посетил заместитель начальника Краматорского ОП Андрей Друмов, чтобы поощрить Ивана Калинина, смелого первоклассника.

Заместитель начальника Краматорского отдела полиции А.Друмов вручил первокласснику Ивану, почетную грамоту и памятный подарок за правильные действия при обнаружении взрывоопасных предметов, которые могли обернуться трагедией.

“Это был мой долг. Когда мы нашли гранаты, мой друг не поверил, что это именно боевые снаряды. „Это картофель“, — говорил он. Но я сразу понял, насколько может быть опасна находка и сказал ни в коем случае их не трогать, побежал к маме и все рассказал ”, - рассказывает мальчик.

Провоохоронци отметили, что с начала боевых действий в Донецкой обл. в результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами погибли 4 ребенка, еще 13 травмированы. В этом году в Угледаре, играя с гранатой, погиб 12-летний мальчик. А недавно в Красногоровке 2 детей попали в больницу с ожогами — подожгли охотничий порох, который нашли в доме.

Напомним, 22 апреля гранату бросили в магазин на Закарпатье .

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