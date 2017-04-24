Хлопчик у Краматорську знайшов 14 гранат

За інформацією правоохоронців, суботнім вечором в Краматорський відділ поліції зателефонувала жінка, яка повідомила, що її 7-річний син, гуляючи разом з друзями, в кутку подвір’я школи № 3 поблизу паркану знайшов у коробці предмети, схожі на гранати. На щастя, дитина знав, яку небезпеку можуть представляти боєприпаси, і відразу розповіла про знахідку матері.

“На місце події миттєво виїхали правоохоронці і оточили територію. У коробці перебувало 7 гранат РГД-5 та 7 гранат Ф-1. У бойових боєприпасів були викручені запали, проте вони знаходилися поруч. Сапери вивезли небезпечні знахідки для подальшого знищення”, -розповіли у поліції.

Сьогодні ЗШ № 3 відвідав заступник начальника Краматорського ВП Андрій Друмов, щоб заохотити Івана Калініна, сміливого першокласника.

Заступник начальника Краматорського відділу поліції А.Друмов вручив першокласнику Івану, почесну грамоту та пам’ятний подарунок за правильні дії при виявленні вибухонебезпечних предметів, які могли обернутися трагедією.

"Це був мій обов’язок. Коли ми знайшли гранати, мій друг не повірив, що це саме боєприпаси. “Це картопля”, — говорив він. Але я відразу зрозумів, наскільки може бути небезпечна знахідка і сказав ні в якому разі їх не чіпати, побіг до мами і все розповів", — розповідає хлопчик.

Провоохоронці зазначили, що з початку бойових дій у Донецькій обл. внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами загинули 4 дитини, ще 13 травмовано. В цьому році в Вугледарі, граючи з гранатою, загинув 12-річний хлопчик. А нещодавно в Красногорівці 2 дітей потрапили в лікарню з опіками — підпалили мисливський порох, який знайшли у будинку.

Нагадаємо, 22 квітня гранату кинули у магазин на Закарпатті.