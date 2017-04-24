Хлопчик у Краматорську знайшов 14 гранат

ukru
15:10 • 51170 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

14:09 • 88463 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 102257 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 142023 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 110992 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 103782 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 131530 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 120095 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 122726 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 198859 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
58 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 182165 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 127456 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 99797 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 54539 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 97798 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 97798 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 142052 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 182165 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 198870 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 215099 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 54539 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 99797 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 137795 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 127648 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 158320 перегляди
Актуальне
Хлопчик у Краматорську знайшов 14 гранат

Хлопчик у Краматорську знайшов 14 гранат

Київ • УНН

 • 12621 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Хлопчик 7 років, у м.Краматорську, знайшов 14 гранат та повідомив про знахідку батькам, які звернулись до поліції. Про це кореспонденту УНН повідомили у  ГУНП Донецької області.

За інформацією правоохоронців, суботнім вечором в Краматорський відділ поліції зателефонувала жінка, яка повідомила, що її 7-річний син, гуляючи разом з друзями, в кутку подвір’я школи № 3 поблизу паркану знайшов у коробці предмети, схожі на гранати. На щастя, дитина знав, яку небезпеку можуть представляти боєприпаси, і відразу розповіла про знахідку матері.

“На місце події миттєво виїхали правоохоронці і оточили територію. У коробці перебувало 7 гранат РГД-5 та 7 гранат Ф-1. У бойових боєприпасів були викручені запали, проте вони знаходилися поруч. Сапери вивезли небезпечні знахідки для подальшого знищення”, -розповіли у поліції.

Сьогодні ЗШ № 3 відвідав заступник начальника Краматорського ВП Андрій Друмов, щоб заохотити Івана Калініна, сміливого першокласника.

Заступник начальника Краматорського відділу поліції А.Друмов вручив першокласнику Івану, почесну грамоту та пам’ятний подарунок за правильні дії при виявленні вибухонебезпечних предметів, які могли обернутися трагедією.

"Це був мій обов’язок. Коли ми знайшли гранати, мій друг не повірив, що це саме боєприпаси. “Це картопля”, — говорив він. Але я відразу зрозумів, наскільки може бути небезпечна знахідка і сказав ні в якому разі їх не чіпати, побіг до мами і все розповів", — розповідає хлопчик.

Провоохоронці зазначили, що з початку бойових дій у Донецькій обл. внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами загинули 4 дитини, ще 13 травмовано. В цьому році в Вугледарі, граючи з гранатою, загинув 12-річний хлопчик. А нещодавно в Красногорівці 2 дітей потрапили в лікарню з опіками — підпалили мисливський порох, який знайшли у будинку.

Нагадаємо, 22 квітня гранату кинули у магазин на Закарпатті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$276.07
Brent
$73.17
Bitcoin
$86,911.20
S&P 500
$5,688.91
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,096.36
Ethereum
$2,001.01