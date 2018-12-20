ХК "Донбасс" усилился хоккеистом с юниорского чемпионата США
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Хоккейный клуб "Донбасс" заключил соглашение с 19-летним нападающим Максимом Разумовым, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу дончан.
Воспитанник броварского хоккея профессиональную карьеру начал в белоцерковском "Белом Барсе", последовательно выступая за юниорскую, молодежную и основную команды. В составе белоцерковчан Разумов удалось стать серебряным призером чемпионата Украины U-17 собрать полный комплект медалей чемпионата Украины U-20, включая "золото" сезона-2015/16. В чемпионате-2017/18 форвард стал бронзовым призером Украинской хоккейной лиги.
Добавим, текущий сезон Разумов начал в молодежной команде "Бостон Брюинс", выступая в юниорской хоккейной лиге США (NCDC) и Первой хоккейной лиге США (USPHL Premier), в которой провел 16 матчей, заработав 18 очков (9 + 9).