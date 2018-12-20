ХК "Донбас" підсилився хокеїстом з юніорського чемпіонату США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Хокейний клуб "Донбас" уклав угоду з 19-річним нападаючим Максимом Разумовим, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу донеччан.
Вихованець броварського хокею професійну кар'єру почав в білоцерківському "Білому Барсі", послідовно виступаючи за юніорську, молодіжну й основну команди. У складі білоцерківців Разумову вдалося стати срібним призером чемпіонату України U-17, зібрати повний комплект медалей чемпіонату України U-20, включаючи "золото" сезону-2015/16. У чемпіонаті-2017/18 форвард став бронзовим призером Української хокейної ліги.
Додамо, поточний сезон Разумов почав в молодіжній команді "Бостон Брюінс", виступаючи в юніорській хокейній лізі США (NCDC) і Першій хокейній лізі США (USPHL Premier), в якій провів 16 матчів, заробивши 18 очок (9 + 9).