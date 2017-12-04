ХК Днепровские Белки возглавили женский чемпионат Украины по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Харькове завершился третий тур чемпионата Украины среди женщин в рамках которого прошли шесть встреч, передает УНН со ссылкой на ФХУ.
В первом матче заключительного игрового дня обескровленная отсутствием Юлии Артемьевой и Юлии Добровольской "Украиночка" только первую половину игры оказывала сопротивление "Днепровским Белкам" - 1: 1. Далее игра была под знаком преимущества "белок" - 6: 2. "Пантеры" разобрались с "Лавина", набросав в заключительном периоде 10 шайб без ответа - 17: 1.
Вашему вниманию результаты других противостояний в рамках 3-го тура:
"Украиночка" - "Лавина" - 13: 0
"Пантеры" - "Днепровские Белки" - 10: 1
"Днепровские Белки" - "Лавина" - 10: 1
"Пантеры" - "Украиночка" - 6: 1.
Заметим, что по итогам тура турнирную таблицу чемпионата возглавляют "Днепровские Белки". Впрочем виртуальным лидером соревнования является "Пантеры", которые сейчас потеряли только два очка.