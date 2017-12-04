ХК Днепровские Белки возглавили женский чемпионат Украины по хоккею

В первом матче заключительного игрового дня обескровленная отсутствием Юлии Артемьевой и Юлии Добровольской "Украиночка" только первую половину игры оказывала сопротивление "Днепровским Белкам" - 1: 1. Далее игра была под знаком преимущества "белок" - 6: 2. "Пантеры" разобрались с "Лавина", набросав в заключительном периоде 10 шайб без ответа - 17: 1.

Вашему вниманию результаты других противостояний в рамках 3-го тура:

"Украиночка" - "Лавина" - 13: 0

"Пантеры" - "Днепровские Белки" - 10: 1

"Днепровские Белки" - "Лавина" - 10: 1

"Пантеры" - "Украиночка" - 6: 1.

Заметим, что по итогам тура турнирную таблицу чемпионата возглавляют "Днепровские Белки". Впрочем виртуальным лидером соревнования является "Пантеры", которые сейчас потеряли только два очка.