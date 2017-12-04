ХК Дніпровські Білки очолили жіночий чемпіонат України з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Харкові завершився третій тур чемпіонату України серед жінок в рамках якого пройшли шість зустрічей, передає УНН з посиланням на ФХУ.
В першому матчі заключного ігрового дня обезкровлена відсутністю Юлії Артем’євої та Юлії Добровольської "Україночка" лише першу половину гри чинила супротив "Дніпровським Білкам" – 1:1. Далі гра була під знаком переваги "білок" – 6:2. "Пантери" розібралися із "Лавиною", накидавши в заключному періоді 10 шайб без відповіді – 17:1.
До вашої уваги результати інших протистоянь в рамках 3-го туру:
"Україночка" – "Лавина" – 13:0
"Пантери" – "Дніпровські Білки" – 10:1
"Дніпровські Білки" – "Лавина" – 10:1
"Пантери" – "Україночка" – 6:1.
Зауважимо, що за підсумками туру турнірну таблицю чемпіонату очолюють "Дніпровські Білки". Втім віртуальним лідером змагання є "Пантери", які наразі втратили лише два очка.