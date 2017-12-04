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ХК Дніпровські Білки очолили жіночий чемпіонат України з хокею

ХК Дніпровські Білки очолили жіночий чемпіонат України з хокею

Київ • УНН

 • 14622 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Харкові завершився третій тур чемпіонату України серед жінок в рамках якого пройшли шість зустрічей, передає УНН з посиланням на ФХУ.

В першому матчі заключного ігрового дня обезкровлена відсутністю Юлії Артем’євої та Юлії Добровольської "Україночка" лише першу половину гри чинила супротив "Дніпровським Білкам" – 1:1. Далі гра була під знаком переваги "білок" – 6:2. "Пантери" розібралися із "Лавиною", накидавши в заключному періоді 10 шайб без відповіді – 17:1.

До вашої уваги результати інших протистоянь в рамках 3-го туру:

"Україночка" – "Лавина" – 13:0
"Пантери" – "Дніпровські Білки" – 10:1
"Дніпровські Білки" – "Лавина" – 10:1
"Пантери" – "Україночка" – 6:1.

Зауважимо, що за підсумками туру турнірну таблицю чемпіонату очолюють "Дніпровські Білки". Втім віртуальним лідером змагання є "Пантери", які наразі втратили лише два очка.

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