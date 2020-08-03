ХК "Днепр" подписал обладателя Континентального кубка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Хоккеист Евгений Гасников подписал контракт с “Днепром” на сентябрьский плей-офф и пятый сезон УХЛ, который большую часть своей карьеры отыграл в чемпионате Казахстана и ВХЛ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
В прошлом сезоне 32-летний форвард защищал цвета Кокшетауского “Арлан”. В регулярном чемпионате Казахстана и плей-офф он сыграл 64 матча и записал в актив 37 (22 + 15) очков.
Также “Арлан” победил в Белфасте (Северная Ирландия) местную команду “Белфаст Джайантс”, тем самым впервые в истории Казахстана, выиграв Континентальный Кубок. Победную шайбу в этом матче в серии буллитов забросил именно Гасников и стал лучшим игроком матча.
Всего в казахстанском первенстве форвард провел 238 матчей, в которых набрал 137 (63 + 74) очков. Отметим, что в сезоне 2006/07 Гасников стал чемпионом страны.
Также форвард был задействован в юниорской и молодежной сборных Казахстана, в составе которых Гасников выиграл две “бронзовые”, одну “серебряную” и одну золотую медаль.
Добавим, что в ВХЛ нападающий за 11 сезонов провел 537 поединков, заработав при этом 246 (113 + 133) очков.