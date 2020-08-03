ХК "Дніпро" підписав володаря Континентального кубку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Хокеїст Євген Гасніков підписав контракт з “Дніпром” на вересневий плей-офф і п’ятий сезон УХЛ, який більшу частину своєї кар’єри відіграв в чемпіонаті Казахстану та ВХЛ. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
У минулому сезоні 32-річний форвард захищав кольори Кокшетауського “Арлана”. У регулярному чемпіонаті Казахстану і плей-офф він зіграв 64 матчі і записав в актив 37 (22 + 15) очок.
Також “Арлан” переміг в Белфасті (Північна Ірландія) місцеву команду “Белфаст Джайантс”, тим самим вперше в історії Казахстану, вигравши Континентальний Кубок. Переможну шайбу в цьому матчі в серії буллітів закинув саме Гасніков і став кращим гравцем матчу.
Всього в казахстанській першості форвард провів 238 матчів, в яких набрав 137 (63 + 74) очок. Відзначимо, що в сезоні 2006/07 Гасніков став чемпіоном країни.
Також форвард був заграний за юніорську і молодіжну збірну Казахстану, в складі яких Гасніков виграв дві “бронзові”, одну “срібну” і одну золоту медаль.
Додамо, що у ВХЛ нападник за 11 сезонів провів 537 поєдинків, заробивши при цьому 246 (113 + 133) балів.