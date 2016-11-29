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ХК "Белый Барс" подписал четырехкратного чемпиона Украины Д.Толкунова

Киев • УНН

 • 9962 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Белоцерковский хоккейный клуб "Белый Барс" подписал контракт с 37-летним защитником Дмитрием Толкуновым. Об этом сообщает сайт УХЛ, передает УНН.

ХК "Белый Барс" подписал четырехкратного чемпиона Украины Д.Толкунова

Свою карьеру Д.Толкунов начал в киевском "Соколе", после чего переехал в Северную Америку. Там он выступал в лигах QMJHL, IHL, AHL. В частности, в AHL защитник провел 189 игр, и набрал 61 (7 + 54) очко. После возвращения из Северной Америки выступал в российской Суперлиге за "Локомотив" (Ярославль), "Амур" (Хабаровск), "Сибирь" (Новосибирск) и Новокузнецкий "Металлург".
В белорусской Экстралиге выступал в составе минских "Динамо" и "Юности", а также за киевский "Сокол" - 109 игр, 37 (13 + 24) очков.

Нынешний сезон Д.Толкунов начинал в составе "Дженералз", где в 14 играх набрал 3 (1 + 2) очка при коэффициенте полезности 0. Выступал в сборной Украине на трех чемпионатах мира в топ-дивизионе, на Олимпийских играх 2002 года. Четырехкратный чемпион Украины, двукратный чемпион Беларуси.

Стоит отметить, что "Белый Барс" параллельно отзаявил вратаря Андрея Любимова, который в нынешнем сезоне не выходил на лед, и защитника Максима Максимовича, который провел 4 игры, однако результативных баллов не набрал.

Как сообщал УНН, дубль М.Яковлевса принес ХК "Донбасс" гостевую победу над "Белым Барсом".

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