ХК "Білий Барс" підписав чотириразового чемпіона України Д.Толкунова

Свою кар'єру Д.Толкунов почав в київському "Соколі", після чого переїхав до Північної Америки. Там він виступав в лігах QMJHL, IHL, AHL. Зокрема, в AHL захисник провів 189 ігор, і набрав 61 (7 + 54) очко. Після повернення з Північної Америки виступав в російській Суперлізі за "Локомотив" (Ярославль), "Амур" (Хабаровськ), "Сибір" (Новосибірськ) і Новокузнецький "Металург".

У білоруській Екстралізі виступав у складі мінських "Динамо" і "Юності", а також за київський "Сокіл" - 109 ігор, 37 (13 + 24) очок.

Нинішній сезон Д.Толкунов починав у складі "Дженералз", де в 14 іграх набрав 3 (1+2) очки при коефіцієнті корисності 0. Виступав у збірній України на трьох чемпіонатах світу в топ-дивізіоні, на Олімпійських іграх 2002 року. Чотириразовий чемпіон України, дворазовий чемпіон Білорусі.

Варто відзначити, що "Білий Барс" паралельно відзаявив воротаря Андрія Любимова, котрий в нинішньому сезоні не виходив на лід, і захисника Максима Максимовича, який провів 4 гри, однак результативних балів не набрав.

Як повідомляв УНН, дубль М.Яковлевса приніс ХК "Донбас" гостьову перемогу над "Білим Барсом".