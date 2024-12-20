Херсон утром под массированными ударами армии рф: есть погибший и уже 9 раненых
Киев • УНН
Российские войска нанесли многочисленные удары по жилым районам и инфраструктуре Херсона. В результате обстрелов погиб один человек и девять получили ранения.
Сегодня Херсон проснулся от многочисленных ударов армии рф. В городе раздаются взрывы. Известно, что в результате российских обстрелов один человек погиб, еще девять - получили ранения. Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Херсон - снова под ударами российских військ‼️ Находитесь в безопасных местах и без надобности не выходите на улицу!
Ранее глава ОГА указал, что "оккупанты устроили в городе ад. Взрывы - во всех районах областного центра. Враг целенаправленно атаковал жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру"
По словам Прокудина, сейчас известно об одном погибшем и девяти раненых.
Ранее Прокудин сообщал, что Вражеские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были обнаружены и уничтожены нашими Защитниками.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Степановка, Чернобаевка, Приднепровское, Камышаны, Белозерка, Александровка, Разлив, Томина Балка, Станислав, Широкая Балка, Кизомыс, Берислав, Нововоронцовка, Раковка, Миловое, Дудчаны, Новоалександровка, Золотая Балка, Высокое, Костырка, Бургунка, Михайловка, Монастырское, Молодежное, Инженерное, Ивановка, Новорайск, Веселое, Вировка, Велетенское, Томарино, Тягинка, Львовское, Понятовка, Казацкое, Токаревка, Ольговка, Осокоровка, Украинка, Змеевка, Зимовник и город Херсон.
российские военные били по социальной инфраструктуре и жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 12 многоэтажек и 7 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 18 - получили ранения", - указал Прокудин.
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