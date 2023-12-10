Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины
Киев • УНН
Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины, сменив на этом посту Альберто Фернандеса, а Виктория Вильярруэль стала вице-президентом.
Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей сегодня официально принял присягу, пишет France 24, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Хавьер Милей будет приведен к присяге в Палате депутатов вместе со своим вице-президентом, юристом Викторией Вильярруэль, и примет должность от президента Альберто Фернандеса, который покидает свой пост.
После присяги в парламенте Милей выступит со своей первой речь в качестве президента. В символическом акте он сделает это перед "народом" со лестницы парламента.
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В 17:30 будет приведен к присяге новый кабинет министров, который пока ограничивается девятью министрами. В 19:00 состоится межрелигиозная церемония в кафедральном соборе Метрополии, а в 20:30 в театре Колон состоится особый прием для нового президента.
Напомним
В ноябре Хавьер Милей был избран президентом Аргентины.
Ранее УНН сообщал, что президент Украины Зеленский летит в Аргентину на инаугурацию президента Хавьера Милея и по дороге встретился с премьер-министром Кабо-Верде, где обсудив сотрудничество и мирные инициативы.
Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины
Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины, сменив на этом посту Альберто Фернандеса, а Виктория Вильярруэль стала вице-президентом.
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