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Хацкевич прокомментировал первое поражение "Динамо" в ЛЕ

Хацкевич прокомментировал первое поражение "Динамо" в ЛЕ

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после выездного матча Лиги Европы УЕФА со "Скендербеу" назвал главной причиной поражения команды - игра команды в обороне, передает УНН со ссылкой на сайт киевлян.

"Самой главной проблемой была игра всей команды в обороне, особенно в первом тайме. Давали столько пространства команде соперника, за что нас наказали как в первом, так и во втором таймах, когда сначала получили гол со стандартного положения, а затем пропустили контратаку. Игра команды в обороне сегодня была просто ужасной ", - отметил Хацкевич.

Также наставник киевлян прокомментировал не использованную третью замену.

"Заменять игрока обороны по позиции не было смысла, поскольку мы проигрывали, нужно было усиливать атаку, а игрока атакующего плана у нас просто не было в запасе", - подчеркнул белорус.

Напомним, "Динамо" потерпело минимальное поражение от "Скендербеу".

Украинские Национальные Новости

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