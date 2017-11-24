Хацкевич прокомментировал первое поражение "Динамо" в ЛЕ

"Самой главной проблемой была игра всей команды в обороне, особенно в первом тайме. Давали столько пространства команде соперника, за что нас наказали как в первом, так и во втором таймах, когда сначала получили гол со стандартного положения, а затем пропустили контратаку. Игра команды в обороне сегодня была просто ужасной ", - отметил Хацкевич.

Также наставник киевлян прокомментировал не использованную третью замену.

"Заменять игрока обороны по позиции не было смысла, поскольку мы проигрывали, нужно было усиливать атаку, а игрока атакующего плана у нас просто не было в запасе", - подчеркнул белорус.

Напомним, "Динамо" потерпело минимальное поражение от "Скендербеу".