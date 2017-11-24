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Хацкевич прокоментував першу поразку "Динамо" в ЛЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич після виїзного матчу Ліги Європи УЄФА зі "Скендербеу" назвав головною причиною поразки команди - гра команди в обороні, передає УНН з посиланням на сайт киян.

"Найголовнішою проблемою була гра всієї команди в обороні, особливо в першому таймі. Давали стільки простору команді суперника, за що нас покарали як у першому, так і в другому таймах, коли спочатку отримали гол зі стандартного положення, а потім пропустили контратаку. Гра команди в обороні сьогодні була просто жахливою", - зазначив Хацкевич.

Також наставник киян прокоментував не використану третю заміну.

"Замінювати гравця оборони за позицією не було сенсу, оскільки ми програвали, потрібно було підсилювати атаку, а гравця атакуючого плану в нас просто не було в запасі", - підкреслив білорус.

Нагадаємо, "Динамо" зазнало мінімальної поразки від "Скендербеу".

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