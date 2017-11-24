Хацкевич прокоментував першу поразку "Динамо" в ЛЄ

"Найголовнішою проблемою була гра всієї команди в обороні, особливо в першому таймі. Давали стільки простору команді суперника, за що нас покарали як у першому, так і в другому таймах, коли спочатку отримали гол зі стандартного положення, а потім пропустили контратаку. Гра команди в обороні сьогодні була просто жахливою", - зазначив Хацкевич.

Також наставник киян прокоментував не використану третю заміну.

"Замінювати гравця оборони за позицією не було сенсу, оскільки ми програвали, потрібно було підсилювати атаку, а гравця атакуючого плану в нас просто не було в запасі", - підкреслив білорус.

Нагадаємо, "Динамо" зазнало мінімальної поразки від "Скендербеу".