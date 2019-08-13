Хацкевич назвал два компонента для победы над "Брюгге"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о подготовке ко второму матчу с "Брюгге" в Лиге чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
"У нас серьезная конкуренция. Как сыграем в два форварда или нет - увидите. Да, нам нужно забивать, но нельзя забывать и об обороне. Есть варианты и выбор. Жерсон может сыграть как на острие, так и на фланге", - начал белорусский коуч.
Также рулевой клуба отметил, что характер и сила должна выйти на первую роль для прохождения в плей-офф Лиги чемпионов.
"Мы уже переключились на "Брюгге". Это разные турниры и совершенно разные стратегии. Сегодня - кубковый поединок. Психологически мы готовы, футболистам необходимо выбросить все из головы и сосредоточиться на "Брюгге". Это уже шестой матч за короткий промежуток времени. Мы должны проявить характер и силу воли, иначе победить будет сложно", - подчеркнул наставник.
Добавим, что поединок третьего отборочного этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге" стартует 13 августа в 20:30 на НСК "Олимпийский".