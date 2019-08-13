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Хацкевич назвав два компоненти для перемоги над "Брюгге"

Хацкевич назвав два компоненти для перемоги над "Брюгге"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про підготовку до другого матчу з "Брюгге" в Лізі чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".

"У нас серйозна конкуренція. Як зіграємо, в два форварда чи ні - побачите. Так, нам потрібно забивати, але не можна забувати і про оборону. Є варіанти і вибір. Жерсон може зіграти як на вістрі, так і на фланзі", - розпочав білоруський коуч.

Також рульовий клубу відзначив, що характер та сила повинна вийти на першу роль для проходження до раунду плей-офф Ліги чемпіонів.

"Ми вже переключилися на "Брюгге". Це різні турніри і абсолютно різні стратегії. Сьогодні - кубковий поєдинок. Психологічно ми готові, футболістам необхідно викинути все з голови і зосередитися на "Брюгге". Це вже шостий матч за короткий проміжок часу. Ми повинні проявити характер і силу волі, інакше перемогти буде складно", - підкреслив наставник.

Додамо, що поєдинок третього відбіркового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" – "Брюгге" стартуватиме 13 серпня о 20:30 на НСК "Олімпійський".

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