Хацкевич назвав два компоненти для перемоги над "Брюгге"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про підготовку до другого матчу з "Брюгге" в Лізі чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
"У нас серйозна конкуренція. Як зіграємо, в два форварда чи ні - побачите. Так, нам потрібно забивати, але не можна забувати і про оборону. Є варіанти і вибір. Жерсон може зіграти як на вістрі, так і на фланзі", - розпочав білоруський коуч.
Також рульовий клубу відзначив, що характер та сила повинна вийти на першу роль для проходження до раунду плей-офф Ліги чемпіонів.
"Ми вже переключилися на "Брюгге". Це різні турніри і абсолютно різні стратегії. Сьогодні - кубковий поєдинок. Психологічно ми готові, футболістам необхідно викинути все з голови і зосередитися на "Брюгге". Це вже шостий матч за короткий проміжок часу. Ми повинні проявити характер і силу волі, інакше перемогти буде складно", - підкреслив наставник.
Додамо, що поєдинок третього відбіркового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" – "Брюгге" стартуватиме 13 серпня о 20:30 на НСК "Олімпійський".