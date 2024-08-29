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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харрис опережает Трампа в штатах, где Байден имел проблемы - опрос Fox

Харрис опережает Трампа в штатах, где Байден имел проблемы - опрос Fox

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 13:30  •  1855 просмотра

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Камала Харрис имеет небольшое преимущество над Дональдом Трампом в трех из четырех штатов Солнечного пояса по данным опроса Fox News.

Камала Харрис сейчас находится в напряженной гонке с Дональдом Трампом в четырех штатах Солнечного пояса в США, где президент страны Джо Байден имел трудности как раз перед тем, как выбыл из гонки, согласно опросу Fox News, опубликованному в среду, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Вице-президент США имела небольшое преимущество, в пределах погрешности, против Трампа в Джорджии, Аризоне и Неваде, тогда как бывший президент имел такое же небольшое преимущество в Северной Каролине в опросе, который проводился после съезда Демократической партии и свидетельствует об импульсе ее кампании.

Опрос проводился в то время, когда вице-президент США находилась в начале автобусного тура по сельской Джорджии со своим напарником, губернатором Миннесоты Тимом Уолзом, в надежде повторить победу Байдена 2020 года в этом колеблющемся штате.

Кампания Трампа быстро отбросила обнародованный Fox News как "ужасный" опрос в заявлении, в котором говорилось о том, что кандидат опережает то, что он имел в 2020 году в Аризоне, Неваде, Северной Каролине и других местах.

Опрос Fox, проведенный 23-26 августа, показал, что Харрис поднялась среди зарегистрированных избирателей на 1 процентный пункт в Аризоне и на 2 пункта в Неваде. Он также показал, что Трамп впереди на 1 пункт в Северной Каролине.

Предыдущие опросы Fox показали, что Байден отстает от Трампа на 5 или 6 пунктов в каждом штате Солнечного пояса.

Новый опрос показал, что Трамп потерял 6 процентных пунктов поддержки среди белых евангельских христиан в штатах Солнечного пояса с тех пор, как он баллотировался в 2020 году, поддержка снизилась с 83 до 77 процентов. Однако его поддержка среди темнокожих избирателей выросла почти втрое с 7 процентов до 19 процентов.

"Улучшение для Харрис в опросе для демократов обусловлено большим отрывом - 79 процентов - среди темнокожих избирателей, ключевой демографической группы, где поддержка Байдена ослабла с 2020 года и поддержка которой, особенно среди женщин, является ключом к победе демократов", - указывает издание.

Справочно

В опросах Fox было опрошено 4053 зарегистрированных избирателя с погрешностью плюс-минус 3 процентных пункта для каждого отдельного штата. Объединенная выборка имеет погрешность плюс-минус 1,5 процентных пункта.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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