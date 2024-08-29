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Гарріс випереджає Трампа в штатах, де Байден мав проблеми - опитування Fox

Гарріс випереджає Трампа в штатах, де Байден мав проблеми - опитування Fox

Київ • УНН

 • 14103 перегляди

Камала Гарріс має невелику перевагу над Дональдом Трампом у трьох з чотирьох штатів Сонячного поясу за даними опитування Fox News.

Камала Гарріс зараз перебуває в напруженій гонці з Дональдом Трампом у чотирьох штатах Сонячного поясу у США, де президент країни Джо Байден мав труднощі якраз перед тим, як вибув із перегонів, згідно з опитуванням Fox News, опублікованим у середу, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Віцепрезидент США мала невелику перевагу, в межах похибки, проти Трампа в Джорджії, Аризоні та Неваді, тоді як колишній президент мав таку ж невелику перевагу в Північній Кароліні в опитуванні, яке проводилося після з'їзду Демократичної партії та свідчить про імпульс її кампанії.

Опитування проводилося в той час, коли віцепрезидент США перебувала на початку автобусного туру сільською Джорджією зі своїм напарником, губернатором Міннесоти Тімом Волзом, в надії повторити перемогу Байдена 2020 року в цьому штаті, що вагається.

Кампанія Трампа швидко відкинула оприлюднене Fox News як "жахливе" опитування у заяві, у якій йшлося про те, що кандидат випереджає те, що він мав у 2020 році в Аризоні, Неваді, Північній Кароліні та інших місцях.

Опитування Fox, проведене 23-26 серпня, показало, що Гарріс піднялася серед зареєстрованих виборців на 1 процентний пункт в Арізоні та на 2 пункти в Неваді. Воно також показало, що Трамп попереду на 1 пункт у Північній Кароліні.

Попередні опитування Fox показали, що Байден відстає від Трампа на 5 чи 6 пунктів у кожному штаті Сонячного поясу.

Нове опитування показало, що Трамп втратив 6 процентних пунктів підтримки серед білих євангельських християн у штатах Сонячного поясу з того часу, як він балотувався в 2020 році, підтримка знизилася з 83 до 77 відсотків. Однак його підтримка серед темношкірих виборців зросла майже втричі з 7 відсотків до 19 відсотків.

"Поліпшення для Гарріс в опитуванні для демократів зумовлене великим відривом - 79 відсотків - серед темношкірих виборців, ключової демографічної групи, де підтримка Байдена ослабла з 2020 року і підтримка якої, особливо серед жінок, є ключем до перемоги демократів", - вказує видання.

Довідково

В опитуваннях Fox було опитано 4053 зареєстровані виборці з похибкою плюс-мінус 3 процентні пункти для кожного окремого штату. Об'єднана вибірка має похибку плюс-мінус 1,5 процентних пункти.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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