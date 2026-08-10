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Харьков подвергся массированному удару рф, в Запорожье и районе из-за российских КАБов 11 пострадавших

Киев • УНН

 • 2170 просмотра

Враг атаковал Харьков в трёх районах, повреждены дома и склад. В Запорожье известно о 11 раненых, среди них ребёнок в тяжёлом состоянии.

Харьков подвергся массированному удару рф, в Запорожье и районе из-за российских КАБов 11 пострадавших

Российские войска сегодня снова нанесли массированный удар по Харькову, попадания зафиксировали в трех районах города, повреждено, среди прочего, складское здание. В Запорожье и районе известно об 11 пострадавших в результате удара рф КАБами. Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и Запорожская областная прокуратура в понедельник в соцсетях, передает УНН.

Харьков

"Сегодня враг снова массированно атаковал Харьков. Попадания зафиксировали в Слободском, Киевском и Холодногорском районах города", – заявил Олег Синегубов

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

"Повреждены как минимум 2 частных дома, электросети, складское здание, автомобиль. Наши экстренные службы работают на местах атаки. Продолжается ликвидация последствий", – говорится в сообщении главы ОВА.

рф атаковала Полтавский район, Запорожье и Харьков с областью, есть погибшие и раненые10.08.26, 11:21 • 2274 просмотра

Запорожье

По данным прокуратуры, днем 10 августа 2026 года россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Запорожья и Запорожского района. В результате обстрела повреждены многоквартирные и частные дома, повреждены легковые автомобили.

"По состоянию на 12:40 известно как минимум об 11 людях, получивших ранения. Среди травмированных – 10-летняя девочка, которая находится в больнице в тяжелом состоянии. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

До этого глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал о 4 пострадавших из-за атаки рф в Запорожье - в том числе медицинская помощь понадобилась ребенку.

Напомним

В Харькове количество пострадавших в результате российской атаки 9 августа возросло до 27.

Алла Киосак

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