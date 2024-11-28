Харьков и район снова под ударом: враг атаковал КАБами

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Харькову и Русской Лозовой в Харьковском районе, сообщили глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

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"Около 12:40 враг ударил КАБом по Русской Лозовой (в Харьковском районе). Информация о разрушениях и пострадавших выясняется", - сообщил Задоренко.

"Харьков оказался под атакой Харьков под атакой вражеских Кабов, в городе слышен взрыв! Будьте осторожны!" - перед тем сообщал Терехов.

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