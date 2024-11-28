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Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
11:15 • 14541 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
10:37 • 14433 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

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Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
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Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харьков и район снова под ударом: враг атаковал КАБами

Харьков и район снова под ударом: враг атаковал КАБами

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Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Харькову и Русской Лозовой в Харьковском районе. В городе зафиксирован взрыв, информация о разрушениях и пострадавших выясняется.

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Харькову и Русской Лозовой в Харьковском районе, сообщили глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Около 12:40 враг ударил КАБом по Русской Лозовой (в Харьковском районе). Информация о разрушениях и пострадавших выясняется", - сообщил Задоренко.

"Харьков оказался под атакой Харьков под атакой вражеских Кабов, в городе слышен взрыв! Будьте осторожны!" - перед тем сообщал Терехов.

Ракетный удар рф по Харькову: повреждено предприятие и окна многоэтажки28 нояб. 2024, 07:01 • 11141 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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