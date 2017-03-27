Харьковчане призвали чиновников создать пункты приема опасных отходов

"По всем районам города должны быть размещены контейнеры или обустроены специальные пункты приема от населения таких видов опасных отходов, как энергосберегающие лампы, батарейки, градусники и тому подобное. Сейчас ситуация с приемом и утилизацией таких вещей от населения в Харькове вполне неопределенной. У харьковчан должна быть возможность проявить бережное отношение к окружающей среде", - говорится в петиции.

Петиция зарегистрирована 23 марта и уже набрала 94 подписи.

Как сообщал УНН, в Украине отсутствует система сбора опасных отходов от населения .

При этом, в стране накоплено не менее 12 млн тонн опасных отходов, на утилизацию которых власть уже четвертый год подряд не выделяет средств.