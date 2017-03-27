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Харків'яни закликали чиновників створити пункти прийому небезпечних відходів

Київ • УНН

 • 5481 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Мешканці Харкова просять чиновників створити систему збору небезпечних відходів від населення. Відповідна петиція розміщена на сайті Харківської міської ради, передає УНН

“По всіх районах міста мають бути розташовані контейнери або облаштовані спеціальні пункти прийому від населення таких видів небезпечних відходів, як енергозберігаючі лампи, батарейки, градусники тощо. Зараз ситуація з прийомом та утилізацією таких речей від населення у Харкові є цілком невизначеною. У харків’ян має бути можливість проявити дбайливе ставлення до навколишнього середовища”, — йдеться у петиції.

Петиція зареєстрована 23 березня і вже набрала 94 підписи.

Як повідомляв УНН, в Україні відсутня система збору небезпечних відходів від населення.

При цьому, в країні накопичено щонайменше 12 млн тонн небезпечних відходів, на утилізацію яких влада вже четвертий рік поспіль не виділяє коштів.

Українські Національні Новини

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