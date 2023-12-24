ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

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В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  230315 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  194355 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  159785 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  156224 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  191762 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  198226 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  161849 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  147970 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  144388 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  132561 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  121657 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  113344 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103739 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

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Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  146947 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

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Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  143979 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

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ХАМАС сообщает о потере связи с пятью израильскими заложниками в Газе после израильских рейдов. Судьба заложников остается неопределенной.

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Сочельник-2023: новая дата - привычные традиции

Украинцы впервые празднуют Сочельник 24 декабря вместе с большинством стран мира, после календарных реформ, проведенных ПЦУ и УГКЦ. Традиционный сочельник из 12 блюд и обычаи, такие как посещение церквей и колядование, продолжаются.

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19 человек, в том числе 8 детей, погибли в аварии никарагуанского автобуса после того, как водитель превысил скорость и не справился с управлением.

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24 декабря: День покупателя в последнюю минуту, в Украине День работников архивных учреждений

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В Лондоне задержали мужчину, причастного к краже картины Бэнкси

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Турция нанесла ответные авиаудары по РПК на севере Ирака после нападения, в результате которого погибли шесть турецких солдат.

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Турция объявила о начале военной операции против курдов в Ираке

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Шесть стран ЕС не присоединились к Декларации о гарантиях безопасности Украины; продолжаются усилия по их присоединению.

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Финляндия будет разово платить €5,3 тыс. украинцам за добровольное возвращение домой

Финляндия предлагает единовременное пособие в размере 5,3 тыс. евро для украинцев, которые добровольно вернутся домой, начиная с 1 января 2024 года, при определенных условиях.

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Финляндия будет разово платить €5,3 тыс. украинцам за добровольное возвращение домой