ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

ХАМАС потерял связь с группой заложников, которые удерживаются в Секторе Газа. Об этом пишет NBC News, ссылаясь на заявление представителя ХАМАСа, передает УНН.

Детали

Официальный представитель ХАМАСа Абу Убайда заявил, что в результате бомбардировок Сектора Газы "мы потеряли связь с группой, ответственной за пятерых сионистских заключенных".

Он добавил, что группа считает, что "заключенные были убиты во время одного из рейдов Израиля на Сектор Газа".

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