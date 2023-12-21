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ХАМАС отверг предложение Израиля о перемирии на неделю, у границы с Газой утром после затишья прозвучала тревога

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 07:25  •  12294 просмотра

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ХАМАС отверг предложение Израиля о недельном прекращении огня для освобождения заложников, требуя немедленного прекращения огня и освобождения палестинских заключенных. Напряженность сохраняется: после 40-часового затишья у границы Газы прозвучала тревога воздушной тревоги.

Боевики ХАМАС отвергли предложение Израиля прекратить боевые действия на одну неделю для освобождения заложников. Между тем утром в четверг у границы с Газой после 40-часового затишья прозвучала воздушная тревога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Wall Street Journal и The Times of Israel.

Детали

Как сообщили The Wall Street Journal египетские чиновники, в ХАМАС заявили, что группировка не будет обсуждать освобождение своих израильских пленных, пока не вступит в силу прекращение огня.

В переговорах по захвату заложников впервые приняли участие представители Палестинского исламского джихада, второй по силе палестинской боевой группировки, действующей в секторе Газа. Эта группировка также заявила, что Израиль должен прекратить огонь, прежде чем начнутся переговоры, и что Израиль должен освободить все тысячи своих палестинских заключенных в обмен на более чем 100 заложников, которые остаются в Газе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в среду, что пауза в боевых действиях в обмен на освобождение заложников - это "то, что мы бы очень хотели, чтобы произошло".

По словам египетских чиновников, в предложении, отвергнутом ХАМАС, Израиль добивался освобождения 40 заложников, включая всех оставшихся женщин и детей оставшимися, похищенными из Израиля во время терактов 7 октября, и пожилыми мужчинами-заложниками, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Вместо этого израильские военные приостановят наземные и воздушные операции в Газе на неделю и разрешат доставку гуманитарной помощи в анклав, заявили египетские чиновники.

Дополнение

После неудачных переговоров, как сообщает The Times of Israel, в четверг утром через 40 часов затишья у границы Газы прозвучала воздушная тревога. Сирены прозвучали в поселке Нирим, расположенном неподалеку от границы с Газой.

Очевидно, что это первый снаряд, выпущенный из Газы почти за 40 часов, что является самым длительным перерывом в ракетном обстреле с 7 октября, не считая недельного перемирия, заключённого в прошлом месяце

- пишет The Times of Israel.

Зеленский заверил, что был готов поехать в Израиль19 декабрь 2023, 17:08 • 22029 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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ХАМАС отверг предложение Израиля о перемирии на неделю, у границы с Газой утром после затишья прозвучала тревога

ХАМАС отверг предложение Израиля о недельном прекращении огня для освобождения заложников, требуя немедленного прекращения огня и освобождения палестинских заключенных. Напряженность сохраняется: после 40-часового затишья у границы Газы прозвучала тревога воздушной тревоги.

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