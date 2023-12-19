Зеленский заверил, что был готов поехать в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что был готов посетить Израиль после вторжения ХАМАС, передает УНН.

"Я был готов в самом начале и это факт. Это был мой прямой сигнал коллегам за рубежом. Наверное, у них были другие приоритеты. Я не могу сильно играть с графиком и приоритетами своими, потому что я управляю государством в войне", - сказал Зеленский во время итоговой пресс-конференции.

Кроме того, комментируя вопрос войны в Израиле, Президет подчеркнул, что расфокус поддержки Украины плохо влияет на устойчивость страны.

"Расфокус поддержки Украины на разных площадках, расфокус темы Украины за рубежом - все это комплексно и очень плохо влияет на устойчивость Украины...", - резюмировал Зеленский.