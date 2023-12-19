Зеленский заверил, что был готов поехать в Израиль

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
  •  100521 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
  •  107792 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
  •  121574 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
  •  124951 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
  •  123199 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  145840 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  144642 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  139004 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  132846 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123261 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  114881 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
18 декабря  •  107704 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237613 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  247284 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  203100 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Прямой ефир
Популярные новости
США до конца года объявят о еще одном пакете помощи Украине, последнем из профинансированных - Кирби

США до конца года объявят о еще одном пакете помощи Украине, последнем из профинансированных - Кирби

  •  115777 просмотра
В минобороны рф заявили об утренней атаке дронами

В минобороны рф заявили об утренней атаке дронами

  •  112385 просмотра
Китай выражает решительное недовольство по поводу продажи США оружия Тайваню

Китай выражает решительное недовольство по поводу продажи США оружия Тайваню

  •  109761 просмотра
россия 14 декабря впервые с августа применила ракету "Кинжал" для удара по Украине - британская разведка

россия 14 декабря впервые с августа применила ракету "Кинжал" для удара по Украине - британская разведка

  •  104252 просмотра
Армия рф обстреляла Очаков на Николаевщине: повреждены здания в рекреационной зоне побережья

Армия рф обстреляла Очаков на Николаевщине: повреждены здания в рекреационной зоне побережья

  •  102058 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
zelenskii-zaveril-chto-bil-gotov-poekhat-v-izrail

Зеленский заверил, что был готов поехать в Израиль

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 17:08  •  11375 просмотра

Read in English

Зеленский был готов посетить Израиль после вторжения ХАМАСа и предположил, что его иностранные коллеги имели другие приоритеты.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что был готов посетить Израиль после вторжения ХАМАС, передает УНН.

"Я был готов в самом начале и это факт. Это был мой прямой сигнал коллегам за рубежом. Наверное, у них были другие приоритеты. Я не могу сильно играть с графиком и приоритетами своими, потому что я управляю государством в войне", - сказал Зеленский во время итоговой пресс-конференции.

Кроме того, комментируя вопрос войны в Израиле, Президет подчеркнул, что расфокус поддержки Украины плохо влияет на устойчивость страны.

"Расфокус поддержки Украины на разных площадках, расфокус темы Украины за рубежом - все это комплексно и очень плохо влияет на устойчивость Украины...", - резюмировал Зеленский.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Зеленський запевнив, що був готовий поїхати в Ізраїль
Zelensky assures that he was ready to go to Israel
Новости по теме

Зеленский заверил, что был готов поехать в Израиль

Зеленский был готов посетить Израиль после вторжения ХАМАСа и предположил, что его иностранные коллеги имели другие приоритеты.

Политика •   •  11375 просмотра
Зеленский заверил, что был готов поехать в Израиль

В "Нафтогазе" заявили о завершении интеграции обл- и горгазов

Группа Нафтогаз завершает интеграцию 27 облгазов и горгазов, обеспечивая стабильную работу газовой инфраструктуры в Украине. Для клиентов режим работы этих компаний остается неизменным.

Экономика •   •  13957 просмотра
В "Нафтогазе" заявили о завершении интеграции обл- и горгазов

Украина вводит разрешительную систему для захоронения или переработки отходов

Украина ввела новую разрешительную систему в сфере обращения с отходами, которая требует от компаний соблюдения определенных стандартов деятельности. Реформа, направленная на контроль за утилизацией отходов и согласование с европейскими директивами, позволяет подавать заявки на получение разрешений онлайн через Экосистему.

Экономика •   •  13530 просмотра
Украина вводит разрешительную систему для захоронения или переработки отходов

Военные предложили мобилизовать 450-500 тысяч человек - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о предложении мобилизовать 450-500 тысяч дополнительных военнослужащих, отметив необходимость конкретики и решения демобилизационных и финансовых аспектов, что может стоить Украине дополнительных 500 миллиардов гривен.

Война •   •  22484 просмотра
Военные предложили мобилизовать 450-500 тысяч человек - Зеленский

НАПК внедряет новый подход к проверкам деклараций: 30% деклараций будут пересматривать с помощью системы оценки рисков

НАПК вводит автоматизированную систему проверки, которая будет проверять до 30% деклараций, предоставляя приоритет декларациям с низкой степенью риска, тогда как декларации с признаками незаконного обогащения или необоснованных активов будут проверяться уполномоченными лицами НАПК в полном объеме.

Экономика •   •  19243 просмотра
НАПК внедряет новый подход к проверкам деклараций: 30% деклараций будут пересматривать с помощью системы оценки рисков

Завладение 62 млн грн средств Госспецсвязи: суд отказал в смягчении меры пресечения организатору

Судоставил в силе вероятному организатору схемы завладения государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины залог в размере 50 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  15701 просмотра
Завладение 62 млн грн средств Госспецсвязи: суд отказал в смягчении меры пресечения организатору

Минцифры презентовало новый дизайн приложения "Дія": что изменилось

Государственное приложение "Дія" в Украине получило новый дизайн и новые функции, в частности динамический фон документов и персонализированный раздел с важными обновлениями. Изменения направлены на повышение удобства, читабельности и функциональности.

Общество •   •  16843 просмотра
Минцифры презентовало новый дизайн приложения "Дія": что изменилось

Зеленский анонсировал новые системы Patriot для усиления противовоздушной обороны Украины зимой

Украина получит несколько новых оборонных систем Patriot для защиты зимой, заявил Президент.

Война •   •  20950 просмотра
Зеленский анонсировал новые системы Patriot для усиления противовоздушной обороны Украины зимой

Президент Польши созывает Совет национальной безопасности из-за ситуации в Украине

Президент Польши Анджей Дуда созвал Совет национальной обороны, чтобы обсудить вопросы безопасности и поддержки украинских военных на фоне возможных российских атак. Заседание, в котором примут участие новые члены правительства, запланировано на 20 декабря.

Политика •   •  21007 просмотра
Президент Польши созывает Совет национальной безопасности из-за ситуации в Украине

В Украине планируют наладить подготовку кадров в сфере кибербезопасности

Кабинет Министров Украины утвердил план действий на 2023-2024 годы по реализации стратегии кибербезопасности.

Политика •   •  23035 просмотра
В Украине планируют наладить подготовку кадров в сфере кибербезопасности