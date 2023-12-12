Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
Киев • УНН
Киевстар претерпел массовый сбой из-за хакерской атаки, инцидент сейчас расследует Государственная служба специальной связи Украины при поддержке команды CERT-UA.
Специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации расследуют инцидент с хакерской атакой на сеть мобильного оператора "Киевстар", спровоцировавшей масштабный сбой. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Госспецсвязи.
Пока рано делать выводы. Продолжается расследование инцидента, повлекшего технический сбой в работе оператора, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет, специалистами соответствующих служб
Также в службе добавили, что среди прочих к этой работе привлечены и специалисты правительственной команды реагирования на чрезвычайные компьютерные события CERT-UA.
Напомним
В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.
Также в Vodafone фиксировали проблемы с приложением, в компании заявляют о большом количестве обращений от абонентов Kyivstar.
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Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
Киевстар претерпел массовый сбой из-за хакерской атаки, инцидент сейчас расследует Государственная служба специальной связи Украины при поддержке команды CERT-UA.
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