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Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Киев  •  УНН

12 декабря  •  134600 просмотра

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Киевстар претерпел массовый сбой из-за хакерской атаки, инцидент сейчас расследует Государственная служба специальной связи Украины при поддержке команды CERT-UA.

Специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации расследуют инцидент с хакерской атакой на сеть мобильного оператора "Киевстар", спровоцировавшей масштабный сбой. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Госспецсвязи.

Пока рано делать выводы. Продолжается расследование инцидента, повлекшего технический сбой в работе оператора, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет, специалистами соответствующих служб

- сообщили в Госспецсвязи.

Также в службе добавили, что среди прочих к этой работе привлечены и специалисты правительственной команды реагирования на чрезвычайные компьютерные события CERT-UA.

Напомним

В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.

Также в Vodafone фиксировали проблемы с приложением, в компании заявляют о большом количестве обращений от абонентов Kyivstar.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

Павел Башинский

Павел Башинский

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Hacker attack on Kyivstar: experts of the State Special Communications Service are investigating the incident
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