Хакеры DarkSide, организовавшие атаку на трубопровод США, прекратили работу

Цитата

"Учитывая вышеизложенное и из-за давления со стороны США, партнерская программа закрыта. Оставайтесь в безопасности и удачи", - говорится в сообщении группы, полученном компанией Intel 471, занимающейся кибербезопасностью.

"Целевая страница, серверы и другие ресурсы будут отключены в течение 48 часов", - добавляется в сообщении.

Детали

DarkSide заявила, что выпустит инструменты дешифровки для компаний, которые еще не заплатили выкуп в ответ на требования групы. Сайт, управляемый DarkSide, прекратил работу в четверг.

Colonial Pipeline публично не сообщила, заплатила она выкуп за восстановление доступа к своим данным. Однако несколько источников сообщили, что представители компании заплатили хакерам почти 5 млн долларов в криптовалюте.

Остановка трубопровода спровоцировала панические закупки в нескольких штатах и вызвала опасения по поводу возможной нехватки топлива из-за прерывания запланированных поставок. Colonial Pipeline заявила, что она возобновила работу, но предупредила, что для полного восстановления потребуется время.

Intel 471 заявила, что заявление и действия DarkSide, вероятно, могут быть "непосредственно связаны с реакцией относительно громких атак программ-вымогателей, которые освещались в СМИ на этой неделе".

"Однако к такому развитию событий следует сделать серьезную оговорку: вполне вероятно, что операторы программ-вымогателей скорее пытаются уйти от внимания, чем внезапно обнаруживают свои ошибки. Ряд операторов, скорее всего, будут работать в своих собственных сплоченных группах, появляясь под новыми именами и обновленными вариантами программ-вымогателей", - заявили в компании.

Хакерская атака на трубопровод Colonial Pipeline

В результате кибератаки 8 мая, ответственность за которую взяла на себя хакерская группировка DarkSide, работа трубопровода была полностью заблокирована.

Злоумышленники похитили большой объем данных, а также заблокировали сети компании. Они пригрозили слить в интернет внутреннюю информацию компании и оставить систему заблокированной, если Colonial Pipeline не заплатит выкуп.

Представители Colonial Pipeline так и не сообщили, какую сумму от них требовали и были ли выплачены деньги.

Colonial Pipeline ежедневно прокачивает более 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в восточные и южные штаты с нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива по трубам общей протяженностью 8 850 км. Фирма обеспечивает около половины поставок горючего на восточное побережье Соединенных Штатов.