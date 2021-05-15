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Хакеры DarkSide, организовавшие атаку на трубопровод США, прекратили работу

Киев • УНН

 • 28566 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Группа хакеров, известная как DarkSide, заявила, что они прекращают работу, после того, как их веб-серверы были захвачены, а криптовалюта была выведена с учетных записей. Группа объяснила остановку частично давлением со стороны неназванных правоохранительных органов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Fox News.

Хакеры DarkSide, организовавшие атаку на трубопровод США, прекратили работу

Цитата

"Учитывая вышеизложенное и из-за давления со стороны США, партнерская программа закрыта. Оставайтесь в безопасности и удачи", - говорится в сообщении группы, полученном компанией Intel 471, занимающейся кибербезопасностью.

"Целевая страница, серверы и другие ресурсы будут отключены в течение 48 часов", - добавляется в сообщении.

Детали

DarkSide заявила, что выпустит инструменты дешифровки для компаний, которые еще не заплатили выкуп в ответ на требования групы. Сайт, управляемый DarkSide, прекратил работу в четверг.

Colonial Pipeline публично не сообщила, заплатила она выкуп за восстановление доступа к своим данным. Однако несколько источников сообщили, что представители компании заплатили хакерам почти 5 млн долларов в криптовалюте.

Остановка трубопровода спровоцировала панические закупки в нескольких штатах и вызвала опасения по поводу возможной нехватки топлива из-за прерывания запланированных поставок. Colonial Pipeline заявила, что она возобновила работу, но предупредила, что для полного восстановления потребуется время.

Intel 471 заявила, что заявление и действия DarkSide, вероятно, могут быть "непосредственно связаны с реакцией относительно громких атак программ-вымогателей, которые освещались в СМИ на этой неделе".

"Однако к такому развитию событий следует сделать серьезную оговорку: вполне вероятно, что операторы программ-вымогателей скорее пытаются уйти от внимания, чем внезапно обнаруживают свои ошибки. Ряд операторов, скорее всего, будут работать в своих собственных сплоченных группах, появляясь под новыми именами и обновленными вариантами программ-вымогателей", - заявили в компании.

Хакерская атака на трубопровод Colonial Pipeline

В результате кибератаки 8 мая, ответственность за которую взяла на себя хакерская группировка DarkSide, работа трубопровода была полностью заблокирована.

Злоумышленники похитили большой объем данных, а также заблокировали сети компании. Они пригрозили слить в интернет внутреннюю информацию компании и оставить систему заблокированной, если Colonial Pipeline не заплатит выкуп.

Представители Colonial Pipeline так и не сообщили, какую сумму от них требовали и были ли выплачены деньги.

Colonial Pipeline ежедневно прокачивает более 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в восточные и южные штаты с нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива по трубам общей протяженностью 8 850 км. Фирма обеспечивает около половины поставок горючего на восточное побережье Соединенных Штатов.

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