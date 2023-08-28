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Хакеры атакуют украинские органы юстиции и нотариусов

Хакеры атакуют украинские органы юстиции и нотариусов

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Государственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия, которая отслеживает вредоносную активность в сети, сообщила, что с первого квартала 2023 года хакеры взяли под прицел украинские органы юстиции и нотариат, пишет УНН с ссылкой на Госспецсвязь.

Детали

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, сообщает о продолжающейся активности хакеров, направленной на органы юстиции и нотариата Украины.

 Злоумышленники распространяют электронные письма с вложениями в виде BZIP, GZIP или RAR-архива. Открытие файла в конце концов приводит к поражению компьютера вредоносной программой AsyncRAT, которая предоставляет удаленный доступ к устройству.

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В то же время специалисты CERT-UA отмечают, что при рассылке электронных писем хакеры используют специфические темы и названия файлов. Например: «Письмо отдела по вопросам нотариата в Днепропетровской области.rar», «Письмо к сведению и выполнению.cmd», «Письмо МЮУ для доведения до сведения и учета в работе.exe.bzip». Это позволяет предположить, что главные цели злоумышленников – именно украинские органы юстиции и нотариата.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины отслеживает злонамеренную активность с первого квартала 2023 года по идентификатору UAC-0173. Не исключено, что она может быть связана’с деятельностью UAC-0007 (BlackNotary – так называемые «черные» нотариусы), отмечается в сообщении.

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