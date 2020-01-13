Взятка для чиновницы ОП: экс-заместителю министра культуры продлили меру пресечения

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:49 • 124191 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Киев  •  УНН

 • 11614 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в деле, где фигурирует сотрудник Офиса Президента, - продлен срок действия меры пресечения, что был избран бывшей замминистра культуры Виктории Лесничей, еще на 2 месяца, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"13 января 2020 года следственный судья продлил срок действия меры пресечения, что был избран бывшей замминистра культуры, еще на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в ноябре прошлого года подозреваемая внесла залог в размере 576 300 гривен и на нее были возложены обязанности не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу; не посещать помещения Офиса Президента Украины и Верховной Рады Украины; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, чиновница Офиса Президента Украины вместе с экс-заместителем министра культуры требовали с физического лица 300 тыс. долларов неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

12 ноября их задержали после получения первого транша в сумме 150 тыс. долларов.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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