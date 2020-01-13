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Хабар для чиновниці ОП: ексзаступниці міністра культури продовжили запобіжний захід

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у справі, де фігурує співробітниця Офісу Президента, - продовжено строк дії запобіжного заходу, що був обраний колишній заступниці міністра культури Вікторії Лісничій, ще на 2 місяці, передає УНН із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"13 січня 2020 року слідчий суддя продовжив строк дії запобіжного заходу, що був обраний колишній заступниці міністра культури, ще на 2 місяці", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у листопаді минулого року підозрювана внесла заставу в розмірі 576 300 гривень та на неї було покладено обов’язки не виїжджати з Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у справі; не відвідувати приміщення Офісу Президента України та Верховної Ради України; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, посадовиця Офісу Президента України разом із ексзаступницею міністра культури вимагали з фізичної особи 300 тисяч доларів США неправомірної вигоди за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК “Нафтогаз України”.

12 листопада їх затримали після одержання першого траншу у сумі 150 тисяч доларів США.

Згідно з частиною першою статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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