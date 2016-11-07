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15 марта, 19:03 • 112339 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158439 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132972 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125853 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110064 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104105 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100519 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Х.Клинтон отменила запланированный на день выборов салют

Х.Клинтон отменила запланированный на день выборов салют

Киев • УНН

 • 11900 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон приняла решение об отмене пиротехнического шоу, которое должно стартовать в Нью-Йорке через 30 минут после закрытия избирательных участков в данном штате, передает УНН со ссылкой на TMZ.

Сообщается, что представители избирательного штаба Х.Клинтон сообщили об отказе от фейерверка над рекой Гудзон сотрудникам береговой охраны США.

Причины данного решения на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что Клинтон заказала салют в честь своей победы на выборах в США.

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