Х.Клинтон отменила запланированный на день выборов салют
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон приняла решение об отмене пиротехнического шоу, которое должно стартовать в Нью-Йорке через 30 минут после закрытия избирательных участков в данном штате, передает УНН со ссылкой на TMZ.
Сообщается, что представители избирательного штаба Х.Клинтон сообщили об отказе от фейерверка над рекой Гудзон сотрудникам береговой охраны США.
Причины данного решения на данный момент неизвестны.
Ранее сообщалось, что Клинтон заказала салют в честь своей победы на выборах в США.