Х.Клинтон отменила запланированный на день выборов салют

Сообщается, что представители избирательного штаба Х.Клинтон сообщили об отказе от фейерверка над рекой Гудзон сотрудникам береговой охраны США.

Причины данного решения на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что Клинтон заказала салют в честь своей победы на выборах в США.