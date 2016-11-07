Х.Клінтон скасувала запланований на день виборів салют
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Кандидат на пост президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон прийняла рішення про скасування піротехнічного шоу, яке мало стартувати в Нью-Йорку через 30 хвилин після закриття виборчих дільниць в даному штаті, передає УНН із посиланням на TMZ.
Повідомляється, що представники виборчого штабу Х.Клінтон повідомили про відмову від феєрверку над річкою Гудзон співробітникам берегової охорони США.
Причини даного рішення на даний момент невідомі.
Раніше повідомлялося, що Клінтон замовила салют на честь своєї перемоги на виборах в США.