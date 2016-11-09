Х.Клинтон поздравила Д.Трампа с победой на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Представитель Демократической партии Хиллари Клинтон поздравила представителя Республиканской партии Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Об этом сообщает СNN, передает УНН.
"Х.Клинтон позвонила Д.Трампу и поздравила его с победой на выборах", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, набрав 276 голосов избирателей.
Его оппонент от Демократической партии Хиллари Клинтон получила 218 голосов.