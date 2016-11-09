Х.Клінтон привітала Д.Трампа з перемогою на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Представник Демократичної партії Хілларі Клінтон привітала представника Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. Про це повідомляє СNN, передає УНН.
"Х.Клінтон зателефонувала Д.Трампу і привітала його з перемогою на виборах", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, представник Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США, набравши 276 голосів виборців.
Його опонент від Демократичної партії Хілларі Клінтон отримала 218 голосів.