Кэмерон призвал Конгресс США одобрить финансирование для Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американский Конгресс одобрить новый пакет военной помощи Украине, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Выступая на Аспенском форуме по безопасности в Вашингтоне, Кэмерон заявил: "Вторжение путина в Украину было худшим примером того, как одно государство вторгается, уничтожает суверенитет другого государства, со времени Второй мировой. И это огромный вызов для нас. Меня не беспокоит сила, единство, консенсус и храбрость украинского народа. Я был там, я видел это. Меня беспокоит то, что мы не сделаем то, что должны".

Кэмерон напомнил, что экономики и ВВП всех стран, поддерживающих Украину, совокупно превосходят российские - 30 к 1: "Нам только надо сделать так, чтобы это чувствовалось". Поэтому, добавил он, союзники должны убедиться, что предоставляют Украине "оружие, экономическую поддержку, моральную поддержку, дипломатическую поддержку", которая может изменить ситуацию на поле боя.

Отвечая на вопрос о беспокойстве некоторых американских политиков в США относительно того, что Европа делает недостаточно, Кэмерон сказал, что если говорить о совокупной экономической и военной поддержке, то Европа предоставляет Киеву вдвое больше поддержки, чем Вашингтон.

Именно поэтому, сказал Кэмерон, Конгресс должен принять дополнительное финансирование для Украины: "Мы должны предоставить эти деньги украинцам. Мы должны их поддержать и сделать так, чтобы проиграл путин, потому что если за эти деньги не проголосуют, будут улыбаться только два человека: один из них - владимир путин в россии, а другой - Си Цзиньпин в Пекине".

После своего выступления в комментарии журналистке Украинской службы Голоса Америки Татьяне Ворожко британский чиновник ответил на вопрос о том, готовы ли Великобритания и ЕС вместе с другими союзниками закрыть пробел в финансировании военной помощи Украине, если США вовремя не примут это.

Кэмерон сказал: "Великобритания и другие европейские союзники продолжат поддерживать Украину. Я был на саммите НАТО в Брюсселе, там была невероятная поддержка Украины, и, искренне говоря, альянс НАТО расширился, присоединились Финляндия и Швеция. Но очевидно, что Америка - ключевой партнер, это крупнейшая мировая экономика, крупнейший оборонный игрок, жизненно важный. Так что давайте продолжим говорить о том, какую роль это играет. Один из моих аргументов: да, это много денег, но в том, что это даёт, в том, какую это оказывает поддержку храброму украинскому народу, это правильная инвестиция для Америки".

В своем вступительном слове на форуме британский чиновник также пояснил: "Ценность средств, которые вы вложили (в помощь Украине) впечатляет. Это где-то 10% вашего оборонного бюджета, использованная украинцами, уничтожила половину военных запасов России, которые были у нее до начала (полномасштабной) войны. Если это не хорошая инвестиция - я не знаю тогда что является таковым".

Напомним

В Сенате США в среду заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах по предоставлению миллиардов долларов помощи по безопасности Украине и Израилю, поскольку республиканцы настаивали на своих требованиях по усилению мер контроля за иммиграцией на границе США с Мексикой.