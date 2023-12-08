Кэмерон призвал Конгресс США одобрить финансирование для Украины
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Конгресс США одобрить новый пакет помощи Украине, подчеркнув необходимость продолжения поддержки против российского вторжения. Он подчеркнул значительный вклад Европы и предупредил, что отказ поддержать Украину пойдет на пользу путину и Си Цзиньпину.
Первые результаты рекрутинга Минобороны - интерес к вакансиям вырос втрое
Министерство обороны Украины сообщает о тройном увеличении количества откликов на объявления о вакансиях для военнослужащих на портале Lobby X после сотрудничества с частными компаниями, достигнув 6 500 откликов на более 320 вакансий.
Две украинские фотографии заняли первые места на международном конкурсе "Вики любит Землю"
Две фотографии украинских фотографов вошли в топ-20 на "Вики любит Землю", а фотография жука, в исполнении Сергея Мирошника, заняла первое место в категории "Макросъемка".
В столице обработали елки, чтобы защитить их от вандалов - КГГА
В Киеве началась кампания по защите хвойных деревьев от вандализма путем опрыскивания их безопасным химическим веществом с запахом, чтобы предотвратить незаконную вырубку для праздничных украшений. За деревьями также будут следить патрули и обозначать их специальными знаками.
Минэнерго ведет переговоры с инвесторами из США, по производству энергетического оборудования
Украина стремится привлечь американские инвестиции для развития своего энергетического сектора, включая местное производство энергетического оборудования. Переговоры с делегатами Американской торговой палаты были сосредоточены на вопросах безопасности и инвестиций для продвижения энергетической независимости и содействия глобальной безопасности.
Четверть действующих нардепов имеют отношение к финансово-промышленным группам - аналитика YouControl
Четверть действующих народных депутатов Украины связаны со 100 финансово-промышленными группами, структура которых не претерпела существенных изменений во время оккупации. Анализ YouControl выявил, что 113 депутатов связаны с этими группами, что свидетельствует об устойчивых бизнес-политических связях.
В подмосковье рейды на уклонистов: более 350 россиян получили повести в армию с начала октября – росСМИ
Более 350 новых получателей российских паспортов были призваны в армию в результате рейдов в Москве, в ходе которых милиция проверяла тех, кто не встал на воинский учет. Рейды проходят в различных общественных местах, таких как университеты и рестораны.
Враг обстрелял одну из шахт "Торецкуголь": есть раненый, повреждено оборудование
В результате нападения на шахту "Торецкуголь" был ранен один человек и нанесен значительный ущерб оборудованию.
Ночная операция ССО на Авдеевском направлении: восемь вражеских солдат уничтожены, еще один ранен
Украинские военные применили беспилотник с тепловизором, чтобы сорвать попытку российского подкрепления на Авдеевском направлении, уничтожив восемь вражеских солдат и ранив еще одного. Эта операция была частью постоянных усилий, направленных на то, чтобы не допустить окружения российскими войсками украинского города.
Сенат США повторно внесет на голосование законопроект о чрезвычайной помощи Украине - Маркарова
Сенат США не смог продвинуть законопроект о международной помощи, который включает поддержку Украины, из-за требований республиканцев по усилению иммиграционного контроля. Ожидается, что законопроект будет пересмотрен до Рождества.