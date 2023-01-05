Катал российского полковника, а сейчас служит ВСУ: в Минобороны показали трофейного "Тигра"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Во время наступления на Херсонщине украинские военные приняли трофейную технику, в частности бронеавтомобиль «Тигр», который катал российского полковника, а сейчас активно участвует в обороне Бахмута. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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«Во время наступления на Херсонщине наши защитники отправили командира военной базы и его охрану – дюжину кадыровцев – за российским кораблем, а сами взяли трофейную технику и ценные достижения: карты, средства связи», – говорится в сообщении.
Сообщается, что ныне хваленый русский «Тигр» вместе с броневиком БПМ-97 «Выстрел» (он же КамАЗ-43269) активно участвуют в обороне Бахмута.
Дополнение
Российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", который ВСУ захватили во время боев с оккупантами, уже воюет на стороне Украины и уничтожил первую враждебную цель.