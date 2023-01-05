Катав російського полковника, а нині служить ЗСУ: у Міноборони показали трофейного "Тигра"

Цитата

«Під час наступу на Херсонщині наші захисники відправили командира військової бази і його охорону – дюжину кадиривців – за російським кораблем, а самі взяли трофейну техніку й цінні здобутки: мапи, засоби зв’язку», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нині хвалений російський «Тигр» разом з броньовиком БПМ-97 «Постріл» (він же КамАЗ-43269) беруть активну участь в обороні Бахмута.

Доповнення

Російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1", який ЗСУ захопили під час боїв з окупантами, вже воює на боці України та знищив першу ворожу ціль.